In den Sommerferien hatte ein Sturm ein Schuldach in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) schwer beschädigt. Der Schulbetrieb hat - trotz gegenteiliger Befürchtungen - am Montag recht normal begonnen.

Dauer 2:03 min Schule nach Sturmschäden Nach Sturmschäden: Schule hat wieder begonnen Drei Wochen ist der Sturm her. Ein großes Stück vom Metalldach des Paul-von-Denis-Gymnasiums in Schifferstadt war heruntergeweht worden - wie ein Stück Papier. Mehrere Räume waren unbenutzbar. Zunächst war befürchtet worden, dass es deswegen große Probleme zum Schulstart geben könnte. Musiksäle gesperrt Es sind auch immer noch Räume gesperrt - zum Beispiel die beiden Musiksäle im Erdgeschoss. Die Fenster an der Decke sind größtenteils kaputt. Auf das Dach dieses eingeschossigen Flachdach-Anbaus waren große Metallteile vom Dach des Hauptgebäudes gestürzt. Es ist durch eine Folie provisorisch abgedeckt. Fachleute sagen, das Zwischendach könnte einsturzgefährdet sein. Deswegen wurde der Musikunterricht vorübergehend in zwei Container-Räume verlegt. SWR Oliver Bemelmann Schäden am Haupthaus Im dritten Obergeschoss sind vier der insgesamt 11 Klassenräume beschädigt. Bis zuletzt war unklar, ob diese vier Räume auch gesperrt bleiben müssen. Auch hier galt das Dach zunächst als einsturzgefährdet. Das Loch im Dach ist ebenfalls mit Folie abgedeckt. Die Statiker haben dennoch grünes Licht gegeben. Gymnasium in Schifferstadt SWR SWR Eventuell doch noch Sperrungen Damit konnte der Schulbetrieb mit nur geringen Einschränkungen aufgenommen werden. Wann die Dächer wieder instand gesetzt werden und ob dabei doch noch Räume gesperrt werden müssen, ist noch unklar.