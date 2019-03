per Mail teilen

Im Fall der verurteilten Tierärztin aus dem südpfälzischen Bornheim beginnt Ende März das Berufungsverfahren. Die Frau war im Oktober wegen Tierquälerei und Betrugs zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Gegen das Urteil hatten die Verteidiger der Frau Berufung beantragt. Das Verfahren beginnt am 25. März. Die Ärztin habe die Tiere, die in verschiedenen Häusern der Frau lebten, nicht gequält, so die Verteidigung. Sie seien zwar dreckig gewesen, aber gut genährt.

Einsatzleiter hatten Hunde in stockdunklen Kellerverliesen gefunden.

Die Polizei hatte im April 2017 fast 70 stark verwahrloste Tiere bei der Ärztin gefunden, darunter auch drei Kängurus. Einsatzleiter der Durchsuchung hatten die Zustände als unvorstellbar beschrieben. Die drei Kängurus seien etwa in winzigen Käfigen eingesperrt gewesen, Hunde in stockdunklen Kellerverliesen gefunden worden. Die hygienischen Zustände seien demnach unerträglich gewesen. Der Fall war nach SWR-Recherchen ins Rollen gekommen.

Die Tierärztin aus Bornheim mit ihrem Anwalt vor dem Landauer Amtsgericht

Zusätzlich zu der Haftstrafe hatte das Gericht auch ein dreijähriges Berufsverbot gegen die Frau verhängt. Außerdem darf sie fünf Jahre lang keine Tiere halten. Ein psychiatrisches Gutachten hatte zudem bei der Frau Symptome von krankhaftem Tiersammeln festgestellt.