Im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall auf der Mülldeponie Heßheim steht die Unglücksursache fest. Die Behörden weisen in einem Bericht auch auf mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen hin.

Im August 2018 ereignete sich der tragische Unfall. Zwei Mitarbeiter des Sondermüll-Zwischenlagers in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) starben, nachdem sie offenbar giftige Substanzen eingeatmet hatten. Ein Gefahrgut-Container war falsch beschriftet. Bereits damals äußerte sich eine Bürgerinitiative kritisch nach dem Unglück. In ihren Augen ist die Firma Süd-Müll, die das Deponie-Zwischenlager in Heßheim betreibt, mit der Aufgabe überfordert. Sie sei nicht in der Lage, mit all den Stoffen, die dort gelagert werden, angemessen umzugehen.

Nicht alle Unglücksszenarien erwogen?

Nach Informationen des SWR-Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz" stellte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) als Aufsichtsbehörde im vergangenen November unzureichende Sicherheitsvorkehrungen fest. In ihrem Inspektionsbericht, der "Zur Sache Rheinland-Pfalz“ vorliegt, bemängelt die SGD etwa, dass der Betreiber nur ein Unglückszenario im Brandfall betrachtet hat. Die SGD Süd fordert in ihrem Bericht, dass "weitere vernünftigerweise nicht auszuschließende Szenarien" zu betrachten seien, zum Beispiel bei Explosionen oder Leckage eines Behältnisses.

Weiter kritisiert die SGD Süd, dass vor Ort keine Explosionsbereiche gekennzeichnet seien. Auf Anfrage von "Zur Sache Rheinland-Pfalz“ weist der Betreiber der Sondermüll-Deponie die Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen zurück.

Hätte der Betrieb untersagt werden müssen?

Für Oliver Kalusch von der Kommission für Anlagensicherheit des Bundesumweltministeriums stellt der Inspektionsbericht jedoch erhebliche Mängel fest. Er übt auch Kritik an der Aufsichtsbehörde. Die Mängel hätten früher auffallen müssen. Er sehe ein gewisses Versagen der Behörde, so Kalusch im SWR. Die SGD hätte den Betrieb der Anlage vorübergehend untersagen können.