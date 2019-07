Der Stromnetzbetreiber Amprion errichtet nach eigenen Angaben zurzeit in Mutterstadt zwei größere Strommasten. Grund ist der bereits angekündigte Neubau einer großen Obst und Gemüsehalle des Pfalzmarkts in Mutterstadt. Damit die geplante Halle überhaupt gebaut werden kann, muss die Stromleitung einige Meter höher über dem Pfalzmarkt verlaufen. Dazu wurden nun zwei neue Strommasten errichtet. An ihnen müssen jetzt noch Elemente angebracht werden, um die Leitungen in Betrieb zu nehmen. Mit den Arbeiten liege man genau im Zeitplan. Allerdings nur deshalb, weil dafür mehr Monteure eingestellt wurden. In den vergangenen Wochen wäre es ansonsten für die Arbeiter zu heiß gewesen, so die Sprecherin des Stromnetzbetreibers Amprion. Im nächsten Schritt werden dann die alten Masten demontiert. Der Stromnetzbetreiber geht davon aus, dass die Arbeiten bis Anfang September dauern.