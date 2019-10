Wie die Polizei Ludwigshafen am Sonntag mitteilte, hatte eine 86-Jährige Frau aus Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) bereits am vergangenen Dienstag Anzeige erstattet. Unbekannte hatten ihre Handtasche aus ihrem unverschlossenen Auto gestohlen, während sie Grünschnitt auf dem Wertstoffhof in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) ablud. In der Handtasche: Sämtliche Ausweisdokumente der 86-Jährigen und der Geldbeutel der Frau mit 150,- Euro Bargeld darin. Wie die Dame nun mitteilte, hat der Täter seine Beute zurückgebracht. Laut Polizei fand die Schifferstadterin ihre Tasche vor ihrer Haustür - es fehlte nichts!