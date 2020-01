Die Mutter einer Vierjährigen verliert wegen Kreislaufproblemen das Bewusstsein - und ihre Tochter ruft souverän den Rettungsdienst. So geschehen am Mittwochmorgen in Ludwigshafen.

Wie die Polizei mitteilt, habe das Kind umgehend die "112" gewählt, teilte die Polizei mit. Dank der genauen Angaben der Vierjährigen hätten die Sanitäter die 31-jährige Mutter problemlos finden und versorgen können. Großes Lob an die Vierjährige Der Frau sei es glücklicherweise schnell wieder besser gegangen, so die Polizei. Dennoch hätten die Sanitäter die Mutter zur Untersuchung ins Krankenhaus mitgenommen - "begleitet von der Vierjährigen, die schnullernd auf dem Beifahrersitz Platz nehmen durfte", wie es im Polizeibericht hieß. Die Polizisten sprachen der Vierjährigen wegen ihres schnellen und vorbildlichen Handelns ein großes Lob aus.