per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Landau hat Anklage gegen den Ex-Freund der getöteten 15-jährigen Mia aus Kandel erhoben. Der Tatvorwurf lautet auf Mord.

Der mutmaßliche Täter - ein Flüchtling aus Afghanistan - soll seine Ex-Freundin Ende vergangenen Jahres heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen in einem Supermarkt in der südpfälzischen Stadt erstochen haben. Zuvor habe er die Tatwaffe - ein Messer mit einer gut 20 Zentimeter langen Klinge - in dem Supermarkt gekauft. Er habe siebenmal auf sein Opfer eingestochen. Die Jugendliche starb kurze Zeit später.

Rache als Motiv?

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige seine Ex-Freundin bestrafen wollte, weil sie sich einige Wochen zuvor von ihm getrennt hatte und dann mit einem anderen Jungen befreundet gewesen sei. Aufgrund eines medizinischen Gutachtens nimmt die Staatsanwaltschaft an, dass der mutmaßliche Täter zum Zeitpunkt der Tat sehr wahrscheinlich etwa 20 Jahre alt war. Er selbst gibt an, erst 16 Jahre alt zu sein. Der junge Mann sitzt in Untersuchungshaft und äußert sich nach wie vor nicht zu den Vorwürfen.