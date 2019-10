Hochstraßen-Sperrung: Brückenkaffee hat mehr Zulauf

Anmod.: „In jeder Krise liegt eine Chance“. Ein Argument, das heute Morgen oft zu hören war. Beim sogenannten „Brückencafe“ in Ludwigshafen. Jeden zweiten Mittwoch im Montag verwöhnt eine Privatinitiative Radfahrer mit Muffins und Café auf der Konrad-Adenauer-Brücke - als Dank für den nachhaltigen Einsatz. Aufgrund der Hochstraßen-Sperrung hatte das Brückencafe heute riesigen Zulauf. Denn - immer mehr Radler sind auf den Straßen unterwegs. Stephanie Ley berichtet.

Die Fahrrad-Front wächst! Gefühlt sind es hunderte Neuradler. Sie lassen ihr Auto jetzt in der Garage stehen, schwingen sich stattdessen auf den Sattel. Wie z.B. Joachim. Der 35jährige beißt beim Brückencafé gerade genussvoll in einen Muffin schmecken und erzählt:

O-Ton: ….im Stau gesessen hätte.

Ein paar Meter weiter liegt die Hochstraße: gähnend leer, wegen der Sperrung. Eine geniale Freifläche für besondere Freiluft-Aktivitäten, witzelt Daniel und berichtet hinter vorgehaltener Hand:

O-Ton: …..das es erlaubt würde!

….was viele Tonnen Blech aushalte, könne eine Handvoll Menschen doch locker wuppen, sagt Daniel mit vollem Ernst. Immer wieder halten Radler an - fast alle im professionellen Out-Fit - mit Helm, Sonnenbrille, Rucksack auf dem Rücken. Die Initiatoren des Brückencafes sind überwältigt angesichts des riesigen Feed-Backs. Roland Epple:

O-Ton: ……..was will ich mehr.

Während sich die Autofahrer auf der Spur gegenüber durch den Stau quälen, wird hier gefachsimpelt und überlegt, wie man sich logistisch noch besser aufstellen kann. Mit dabei - Anita Zimmermann aus Limburgerhof:

O-Ton: ….alls einpacke und so.

Fahrrad Revoluzzer Daniel ist übrigens auf der gesperrten Hochstraße heute von der Polizei ausgebremst worden. Ihm drohe nun ein Bußgeld, berichtet der Ludwigshafener:

O-Ton: