Kurz nach Weihnachten wurde die 15-jährige Mia aus Kandel erstochen. Verurteilt: Ihr mutmaßlich aus Afghanistan stammender Ex-Freund. Die Chronologie des Mordfalls und ihre Vorgeschichte.

Mai 2016

Der Angeklagte wird im Mai 2016 in Frankfurt als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling registriert. Er hat keine Papiere bei sich und gibt an, 14 Jahre alt zu sein. Noch im Mai wird er dem Landkreis Germersheim in der Südpfalz zugewiesen.

Fortan besucht er die Integrierte Gesamtschule Kandel (IGS). Dort lernt er Mia kennen, die beiden werden wohl Ende des Jahres ein Paar. Außerdem wird er in einer Jugendhilfeeinrichtung in Wörth (Kreis Germersheim) untergebracht.

Kandel ist ein beschaulicher Ort picture-alliance / dpa

September 2017

Der Angeklagte wechselt den Wohnort: Er zieht in die Wohngruppe eines privaten Trägers nach Neustadt. Der junge mutmaßliche Afghane besucht dennoch weiterhin die Gesamtschule in Kandel, das Jugendamt Germersheim ist weiter zuständig und auch der dortige Vormund.

Dezember 2017

Anfang Dezember - Mia trennt sich von dem Angeklagten

15. Dezember - Mia und ihre Eltern erstatten Anzeige bei der Polizei Germersheim gegen den Angeklagten. Er soll das Mädchen über Whats App und am Telefon bedroht, genötigt und beleidigt haben.

17. Dezember - Nach Zeitungsberichten zeigt der Vater den Angeklagten erneut an

18. Dezember - Nach Angaben der Kreisverwaltung informiert die Polizei an diesem Tag das Jugendamt - aber nur darüber, dass es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Flüchtling und einem Jugendlichen an der Schule gegeben hat.

Das Jugendamt sei auch über die Strafanzeigen informiert worden, aber laut Kreisverwaltung nicht darüber, dass das Mädchen bedroht werde. Laut Polizei ist der Vormund des Angeklagten über die Inhalte der Anzeigen informiert worden. Die Polizei ist an diesem Tag an die Schule nach Kandel gekommen und hat das Handy des Angeklagten mitgenommen und ihn verwarnt.

19. Dezember - Es kommt zu einem Gespräch zwischen Jugendamt, dem Vormund und dem Wohngruppen-Betreiber.

21. Dezember - Es gibt ein Gespräch in der Wohngruppe des mutmaßlichen Afghanen. Mit dabei: Eine Vertreterin des Jugendamts, Betreuerinnen und der heute Angeklagte selbst. Es geht um die Anzeigen und die möglichen Konsequenzen. Dabei soll ein weiterer Gesprächstermin für den 28. Dezember bereinbart worden sein. Da sollte überprüft werden, ob sich der Afghane an die Absprachen hält. Nach Angaben des Jugendamts und der Wohngruppe gab es damals keine Hinweise auf eine mögliche Bluttat.

27. Dezember - Der Tattag: Laut Staatsanwaltschaft sticht der junge Abdul D. Mia in einem Drogeriemarkt in Kandel nieder. Der mutmaßliche Täter wird direkt festgenommen. Die Tatwaffe: Ein etwa 20 Zentimeter langes Küchenmesser. Laut Obduktionsbericht und Staatsanwaltschaft Landau stach der Ex-Freund mindestens sieben Mal auf Oberkörper und Hals ein. Ein Stich trifft das Herz. Das Mädchen stirbt kurz darauf in der Klinik.

Zuvor hatten Polizeibeamte den Flüchtling in seiner Wohngemeinschaft in Neustadt aufgesucht. Es gab eine sogenannte Gefährderansprache. Die Beamten ermahnten ihn, seine Ex-Freundin nicht weiter zu bedrohen.

Danach trifft der Angeklagte am Bahnhof Kandel auf sein späteres Opfer, das von zwei Jugendlichen begleitet wird. Laut Staatsanwaltschaft folgt er ihnen in den Supermarkt, kauft sich dort zwei Küchenmesser, darunter die Tatwaffe. Er folgt dem Trio in den Drogeriemarkt.

28. Dezember - Der mutmaßliche Täter wird in Landau dem Haftrichter vorgeführt. Er kommt in U-Haft.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz informiert Medienvertreter in einer Pressekonferenz. Am Tatort werden Kerzen angezündet und Blumen abgelegt. Der dm-Markt öffnet wie immer.

Die Polizei spricht von einer "Beziehungstat". Hintergrund soll eine mehrmonatige gescheiterte Beziehung sein, die Mia beendet hat. Gegen den jungen Mann ergeht ein Haftbefehl wegen Totschlags. Die Landauer Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig zieht eine Anklage wegen Mordes in Betracht. Außerdem wird die Überprüfung des Alters des Beschuldigten ins Spiel gebracht.

29. Dezember - Spontane Gedenkfeier für Mia am Tatort. Etwa 100 Menschen versammeln sich - Freunde, Mitschüler und auch der Landrat des Kreises Germersheim, Fritz Brechtel (CDU).

Trauer um Mia SWR

Januar 2018

02. Januar - Offizieller Gedenkgottesdienst für Mia in der St. Pius-Kirche in Kandel. An dem ökumenischen Gottesdienst nehmen rund mit 350 Menschen teil - darunter auch viele Vertreter aus der Politik. Mias Eltern sind nicht dabei. Außerdem gibt es einen Schweigemarsch durch Kandel. Der Aufruf erfolgt unter anderem durch ein anonymes Flugblatt. Rund 400 Personen nehmen teil. Vor dem Tatort gibt es Rangeleien.

Stadtbürgermeister Günter Tielebörger (SPD) mahnt, Trauer dürfe nicht in Hass umschlagen. Sein Amtskollege, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Volker Poß (SPD), ruft ebenfalls zur Besonnenheit und gegen Hetze auf. Tielebörger und Poß erhalten in der Folge Hass-Mails und werden bedroht.

03. Januar - Die Obduktion kommt zu dem Ergebnis, dass der Messerstich in die Herzgegend tödlich war. Die Staatsanwaltschaft gibt ein medizinisches Gutachten in Auftrag, welches das Alter des Tatverdächtigen prüfen soll.

11. Januar - Der Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags beschäftigt sich mit dem Fall. Den Antrag hat die AfD-Fraktion gestellt.

Mia wird im engsten Familien-und Freundeskreis auf dem Friedhof in Kandel beigesetzt.

Am Nachmittag findet ein Trauergottesdienst in der protestantischen St. Georgs-Kirche statt. Es versammeln sich rund 750 Trauergäste - darunter auch der stellvertretende rheinland-pfälzische Ministerpräsident Volker Wissing (FDP). Pfarrer Arne Dembek hält eine emotionale Predigt. Er hatte Mia im Vorjahr konfirmiert.

Januar 2018: Kandel nimmt Abschied von der getöteten Mia SWR

16. Januar - Die Staatsanwaltschaft Landau ermittelt inzwischen wegen Mordverdachts. Mordmerkmal: Heimtücke. Mia war nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Angriff überrascht worden und daher wehrlos.

24. Januar - Der Fall ist Thema im Landtag in Mainz. Die AfD-Opposition fordert verpflichtende Alterstests für minderjährige Flüchtlinge. SPD, FDP und Grüne lehnen das ab. Die CDU-Opposition fordert eine zentrale Clearingstelle im Land, die im Zweifelsfall Alterstests konsequent durchführt.

28. Januar - Ein "Frauenbündnis" und das rechtspopulistische Bündnis "Kandel ist überall" rufen zu einer Demo auf. Es kommen rund 1.000 Teilnehmer. Darunter sind laut Polizei bis zu 150 gewaltbereite Rechtsextreme.

März 2018

03. März - Demos in Kandel: Es gibt an diesem Samstag mehrere Kundgebungen. Es demonstrieren rechtsgerichtetet Gruppierungen und Gegendemonstranten. Das rechtspopulistische Bündnis " Kandel ist überall" bringt die meisten Demonstranten auf die Straße. Anmelder ist unter anderem eine AfD-Politikerin und Mitglied des baden-württembergischen Landtags aus Stuttgart.

Demos in Kandel picture-alliance / dpa

Außerdem in Kandel: Mitglieder der sogenannten Identitären Bewegung und als gewaltbereit geltende Hooligans aus Kaiserslautern und Stuttgart sowie NPD-Funktionäre aus der Pfalz. Ihr Tenor: Die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung trage Mitschuld am Tod von Mia.

Auf der Gegenseite demonstriert das neugegründete Bündnis von Kandeler Bürgern "Wir sind Kandel", unterstützt von Kirchen und Gewerkschaften. Sie wollen ein Zeichen gegen Rechts setzen und wehren sich gegen Aufmärsche von Rechts in ihrer Stadt.

An den Demos nehmen insgesamt fast 4.500 Menschen teil. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, riegelt den Ortskern ab. Es gibt Straßensperrungen, die Einzelhändler schließen ihre Läden.

Im Nachgang kündigt Bürgermeister Günther Tielebörger (SPD) künftig Widerstand gegen Demos von Rechts an.

13. März - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) besucht Kandel und kündigt ein breites Bündnis gegen die Demos von Rechts an.

24. März - Erneute Demo in Kandel: Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Unternehmerverbände und Parteien unterstützen das Bündnis "Wir sind Kandel". Bei einer Kundgebung sagt Dreyer, sie habe den "Eindruck, dass in Kandel eine Art Pegida-West aufgebaut werden soll."

Während der Demo kommt es zu Ausschreitungen seitens der Antifa. Böller werden gezündet und auf Polizisten geworfen. Acht Beamten werden leicht verletzt. Es gibt viele Anzeigen.

Malu Dreyer spricht in Kandel picture-alliance / dpa

Mai 2018

04. Mai - Das Landgericht Landau lässt die Mordanklage zu. Der Prozess soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt werden. Hintergrund: Die 2. Strafkammer des Landgerichts geht im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft offenbar davon aus, dass der mutmaßliche Täter Ende Dezember noch nicht volljährig war und somit als Jugendlicher gilt. Es soll ein weiteres Altersgutachten eingeholt werden.

24. Mai - Verbandsbürgermeister Poß ist zu Gast bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Bei dem vertraulichen Gespräch geht es um das Thema "Gewalt gegen Mandatsträger". Poß hatte zuvor Hass-Mails erhalten.

Juni 2018

10. Juni - Das Gericht teilt mit, dass die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen wird. Der Verdächtige soll strafrechtlich als Jugendlicher behandelt werden.

Über das Alter des Verdächtigen war intensiv diskutiert worden: Nach der Registrierung beim Jugendamt Frankfurt am Main war er zur Tatzeit 15 Jahre alt. Ein Gutachten der Staatsanwaltschaft geht aber von einem Mindestalter von 17,5 Jahren und einem wahrscheinlichen Alter von etwa 20 Jahren aus. Das Gericht geht davon aus, dass er zur Tatzeit das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. Die Eltern von Mia treten in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte das Mädchen wohl aus Rache getötet, weil es sich von ihm getrennt hatte.

18. Juni - Prozessauftakt vor dem Landgericht Landau. Der mutmaßliche Täter muss sich für den Mord an Mia verantworten. Bis Ende August sind zwölf Verhandlungstermine angesetzt. Der erste Prozesstag geriet wegen eines Dolmetschers ins Stocken. Die Verhandlung musste daher für mehrere Stunden unterbrochen werden, da die Verteidigung beantragt hatte, den Dolmetscher auszuwechseln. Abdul D. bekundet am ersten Prozesstag Reue. Zudem werden erste Zeugen gehört.

Das Landgericht Landau SWR

Insgesamt sollen mehr als 80 Zeugen geladen werden.

Juli 2018

29. Juli - In der Nacht zum 30. Juli entdecken Vollzugsbeamte Abdul D. verletzt in seiner Zelle. Das teilt sein Plfichtverteidiger dem SWR mit. Er hat demnach versucht, sich selbst zu töten.

August

17. August - Mias Mutter sagt vor dem Landgericht Landau aus. Auch zwei Jugendamtsmitarbeiter und ein Psychologe werden vernommen. Wenige Tage später wird bekannt, dass der Angeklagte bei der Anhörung der Mutter aufgesprungen und zur Tür gelaufen sei. Als die Beamten eingriffen, soll er sich gewehrt haben. Nach SWR-Informationen soll er einen Justizbeamten gebissen haben. Auch ein weiterer Polizist wurde verletzt.

21. August - Nach dem Beißvorfall im Gericht wird gegen den Angeklagten ermittelt. Die Justiz habe wegen des Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung Ermittlungen gegen den jungen Mann aufgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft in Landau mit.

22. August - Der Prozess wird fortgesetzt. Der Anwalt von Abdul D. rechnet mit einer Urteilsverkündung im September. Eigentlich sollte das Urteil bereits am 29. August fallen. Zwei weitere Prozesstage sind angesetzt: 3. und 10. September.

Das Landgericht Landau hört ehemalige Mitbewohner des Angeklagten an. Sie sollten Auskunft darüber geben, wie Abdul D. in Neustadt an der Weinstraße die Zeit kurz vor dem Verbrechen verbrachte. Auch der Vater des getöteten Mädchens war am Dienstag als Zeuge geladen.

27. August - Das Gericht kündigt das Urteil im Kandel-Mordprozess für den 3. September an. Die Beweisaufnahme sei demnach am Montag abgeschlossen worden.

29. August - Plädoyers im Prozess vor dem Landgericht Landau. Mias Eltern hatten als Nebenkläger laut Mitteilung des Landgerichts Landau Gelegenheit zu einer letzten Stellungnahme ebenso wie der Angeklagte Abdul D. selbst. Zum Inhalt hat das Gericht keine Angaben gemacht.

September 2018

3. September - Das Urteil: Abdul D. wird nach Jugendstrafrecht wegen Mordes und Körperverletzung zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.