Rund 20 Helfer des Deutschen Roten Kreuzes gehen ab Samstag freiwillig zwei Wochen in Quarantäne. Sie betreuen in Germersheim die aus Angst vor dem Coronavirus aus China ausgeflogenen Deutschen - ein ganz besonderer Einsatz.

DRK-Helfer in Germersheim: "Noch nichts ähnliches erlebt"

Wenn die rund 100 Menschen am Wochenende aus Wuhan zurückkehren und in ihr Übergangsquartier in Germersheim beziehen, steht das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bereit. "Wir sind grundsätzlich startklar", sagt Roland Lipp, Abteilungsleiter der Nationalen Hilfsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Mehr als 20 Freiwillige haben sich bereit erklärt, gemeinsam mit den rund 100 Rückkehrern die Quarantäne in der Südpfalz-Kaserne zu verbringen. Sie bleiben ebenso lange dort wie die Betroffenen.

Die Bundeswehr stellt für die Aktion ein grundsaniertes Gebäude in der Kaserne zur Verfügung. Dort gibt es 128 Einzelzimmer inklusive Dusche und WC.

"Noch nichts Ähnliches erlebt"

Für die DRK-Helfer ist das ein besonderer Einsatz. "Ich bin schon sehr lange beim Roten Kreuz, 39 Jahre. Ich hab noch nichts Ähnliches erlebt", sagt Lipp im SWR-Interview. "Das wird sicherlich eine ganz andere Einsatzvariante, wie wir sie bisher kennen."

Urlaub müssen die Helfer für ihren Einsatz nicht nehmen. "Für den Dienstausfall wird bezahlt", sagt Lipp. Die Helfer vom Deutschen Roten Kreuz sind von ihren Arbeitgebern freigestellt. Schwerer wiegt wohl, so lange auch von den engsten Angehörigen getrennt zu sein. 14 Tage seien die Freiwilligen von ihrem Zuhause, von ihrer Familie und der Umwelt getrennt, so Lipp. "Wir müssen selbst erst lernen, damit umzugehen."