Die einsturzgefährdete Hochstraße Süd verzögert jetzt offenbar auch den Zeitplan für den Abriss der Hochstraße Nord. Das sagte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) im Bauausschuss.

In der Sitzung kündigte sie an, dass die Bauarbeiten an der Hochstraße Nord erstmal nicht beginnen werden. "Bevor die Hochstraße Süd nicht geplant ist, sollten wir den Zeitplan für die Hochstraße Nord auf Eis legen." Es sei unverantwortlich zwei Baustellen zu haben. Ein neues Gutachten für das nördliche marode Bauwerk solle erstellt werden.

Schneller Abriss

Am Freitag war in Ludwigshafen der Bereich unter der Hochstraße Süd nahezu komplett gesperrt worden - wegen Einsturzgefahr. Einer großen Disko in der Nähe wurde die Betriebserlaubnis entzogen, weil Fluchtwege unter der Hochstraße durchführen. Die Straßensperrungen haben auch weitreichende Folgen für den öffentlichen Nahverkehr. Für Mittwoch ist ein neuer Fahrplan ausgearbeitet worden.

Steinruck will den Abriss der südlichen Hochstraße jetzt schnell vorantreiben. Bereits am Dienstag solle es konkrete Gespräche geben. "Der erste, der sagt, er macht den Abriss, der kriegt den Zuschlag." Der Bund und das Land seien auch die Planungen eingebunden.

Die Verhandlungen mit Baufirmen würden jetzt beginnen, sagte Björn Berlenbach vom Tiefbauamt. "Noch sind wir optimistisch, dass es nicht erst in einem halben Jahr los geht."

Steinruck: Hochstraße Nord muss noch 10 Jahre halten

Bislang hatte die Stadt geplant, die Hochstraße Nord durch eine neue ebenerdige Stadtstraße zu ersetzen, unabhängig vom Zustand der Hochstraße Süd. Oberbürgermeisterin Steinruck sagte weiter, die Tragfähigkeit der maroden Hochstraße Nord müsste deshalb so ertüchtigt werden, dass sie noch für zehn Jahre genutzt werden könne.

Sämtliche Planungen zur Hochstraße Nord, wie der damit verbundene Abriss des Rathaus-Centers, müssten neu gedacht werden. Ursprünglich sollten die Geschäfte im Rathaus-Center Ende 20121 schließen.

Landespolitiker wollen sich zur Lage äußern

Am Dienstagvormittag wollen sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zu der Situation in Ludwigshafen äußern. Die Landesregierung und Stadtverwaltungen seien im Gespräch über Lösungen, hieß es vorab von der Staatskanzlei. Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) wird am Mittag in Ludwigshafen sein.