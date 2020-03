Vor 70 Jahren ist das Grundpatent für den Dämmstoff "Styropor" von BASF-Chemiker Fritz Stastny eingereicht worden. Bei der BASF in Ludwigshafen wird Styropor bis heute hergestellt. Auch jetzt noch ist Styropor nach Angaben eines Unternehmenssprechers ein wichtiges und umsatzstarkes Produkt für den Chemiekonzern. Es sei, so wörtlich, ein "Teil der DNA des Unternehmens" und nach wie vor unverzichtbar als Verpackungs - und Dämmmaterial. Allerdings sei die Marke Styropor erst 1951 registriert worden, ein Jahr nach dem Grundpatent. Im gleichen Jahr sei der Konzern im großen Stil in die Produktion eingestiegen. 2021 will die BASF dies den Angaben zufolge offiziell feiern. Wann genau, stehe aber noch nicht fest.