Im Ludwigshafener Stadtteil Süd waren am Sonntagmorgen etwa 5.000 Einwohner ohne Strom. Auch das Filmfestival auf der Parkinsel war vor Beginn der Veranstaltungen kurzzeitig betroffen. Der Betrieb konnte jedoch normal am Vormittag starten, so eine Sprecherin des Filmfestivals. Laut Technischen Werken Ludwigshafen war ein Kurzschluss mit Feuer in einer Stromstation die Ursache. Bis gegen 13 Uhr war die Stromversorgung für die Haushalte wieder hergestellt.