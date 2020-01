per Mail teilen

In der Nacht auf Samstag hat ein Mann in einem Lokal in Ludwigshafen eine Frau geschlagen und zu Boden gerissen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann sich mit seiner Begleitung gestritten. Die unbeteiligte Frau wollte den Streit schlichten. Daraufhin schlug sie der Mann und riss sie zu Boden. Dann griff er ihr mit den Händen kräftig um den Hals und trat auf sie ein. Erst als der Mann feststellte, dass die Gastwirtin die Polizei angerufen hatte, ließ er von der Frau ab und flüchtete aus dem Lokal. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Täter konnte ermittelt werden. Er muss sich nach Angaben der Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.