Die Stadt Ludwigshafen hat mit den Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Stadthaus Nord begonnen. Bürger, die Dienste der Abteilungen Soziales und Integration in Anspruch nehmen wollen, müssen sich auf Veränderungen einstellen.



Die energetische Sanierung der Ludwigshafener Sozialbehörde am Europaplatz wird nach Angaben der Stadt voraussichtlich anderthalb Jahre dauern. Das Stadthaus Nord erhalte unter anderem zweifach verglaste Holzfenster und elektrische Jalousien. Während der Sanierung müssten alle Mitarbeiter im Stadthaus Nord zeitweise in andere Räume innerhalb des Gebäudes umziehen. Damit Bürger dann ihre Ansprechpartner wiederfinden können, will die Verwaltung Hinweisschilder anbringen. Von den Sanierungs-Kosten übernimmt der Bund 5,4 Millionen Euro.