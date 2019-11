Wegen der Sperrung der Hochstraße Süd will die Rhein-Neckar-Verkehr-Gesellschaft (RNV) ihr Angebot ab Januar verbessern. Ein entsprechendes Konzept hat der Ludwigshafener Stadtrat am Montag einstimmig verabschiedet. Demnach soll es täglich zwischen Ludwigshafen und Mannheim 16.000 zusätzliche Straßenbahn-Plätze geben. Um dieses Ziel zu erreichen, will die RNV drei alte Straßenbahnen, die mit einer Kurbel bedient werden, wieder ertüchtigen. Nach Angaben eines RNV-Experten gibt es noch mehrere ältere Fahrer, die sich mit diesen Bahnen auskennen. Weil das nicht ausreiche, werden allerdings auch jüngere Fahrer geschult. Mit den zusätzlichen Straßenbahnen könnten jährlich 4 Millionen Menschen mehr zwischen Ludwigshafen und Mannheim pendeln. Auch der Busverkehr in Ludwigshafen soll verbessert werden. Hier sollen ebenfalls rund 16.000 zusätzliche Fahrgastplätze pro Tag angeboten werden.