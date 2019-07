Eine vermeintliche Schusswaffe hat am Samstagnachmittag in Ludwigshafen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der einen Mann beobachtet hatte, der eine Pistole am Hosenbund trug. Der Verdächtige habe dann mit der Waffe ein Haus betreten. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde verständigt. Die Polizisten konnten den Verdächtigen widerstandslos festnehmen. Die Wohnung wurde auch mit einem Sprengstoffhund durchsucht. Dabei fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen und geringe Mengen Betäubungsmittel.