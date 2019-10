Im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum wurde heute das Programm für die „Biennale für aktuelle Fotografie“ vorgestellt. Das Fotofestival trägt im Jahr 2020 den Namen „The Lives and Love of Images“ zu deutsch „Die Leben und Lieben der Bilder“. In sechs Ausstellungen in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg gehen die Macher der Frage nach, wie Fotos auf Betrachter wirken - im guten wie im schlechten Sinne. Unter den Ausstellungsorten sind zum Beispiel das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen oder die Kunsthalle in Mannheim. Insgesamt beteiligen sich 75 internationale Künstler mit Fotos. Außerdem wird es zum ersten Mal eine Vortragsreihe geben, in der Wissenschaftler und Fotokünstler über Themen wie Macht und Fotografie diskutieren. Das Fotofestival findet seit 2005 alle zwei Jahre statt - jedes Mal mit einem anderen Gastkurator. Dieses Mal ist der Engländer Fotograf und Autor David Campany für die Ausstellungen verantwortlich.