Über 1.000 Menschen haben gestern Abend den Neujahrsempfang in Speyer besucht. Erstmals durften nicht nur geladene Gäste, sondern alle Bürger in die Stadthalle kommen.

Dass der Neujahrsempfang diesmal für alle offen war, betonte SPD-Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler noch einmal zu Beginn ihre Rede. Sie bedauerte erneut, dass sich die Sanierung der Salierbrücke über den Rhein um ein Jahr verzögert und voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 beendet sein wird. Die Verzögerung sei kein gutes Signal für die Wirtschaft und die Stadt. Sie wolle sich bei den Behörden dafür einsetzen, doch noch eine Beschleunigung der Arbeiten zu erreichen. Als vordringliches Ziel in den nächsten Jahren sieht Seiler, das Angebot an bezahlbaren Wohnungen in Speyer zu vergrößern. Auch für Flüchtlinge müsse Wohnraum geschaffen werden. Den stärksten Applaus erhielt die Oberbürgermeisterin, als sie sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Stadt aussprach.