Das Klinikum Ludwigshafen will seine neue Geriatrie-Abteilung für ältere Patienten weiter ausbauen. Nach Angaben des Klinikums sind alle 19 Betten auf der Station bereits belegt. Der Bedarf sei hoch, es gebe immer mehr ältere Patienten, so eine Klinik-Sprecherin. Deshalb soll die Station bereits im April auf 30 Betten ausgeweitet werden. Die meisten Patienten seien über 75 Jahre alt. Nach Operationen seien sie besonders angeschlagen und oft auch verwirrt. Dies erfordere eine spezielle Betreuung, so das Klinikum Ludwigshafen. Ziel sei es, die Menschen so zu entlassen, dass die danach selbstständig leben könnten. Darum kümmern sich zwei Ärzte, 20 Krankenpfleger und Physio- und Ergotherapeuten. Eine Sozialarbeitern organisiert laut Klinikum eine Betreuung nach dem Klinikaufenthalt, falls diese nötig ist.