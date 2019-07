per Mail teilen

Vor dem Ludwigshafener Tierheim hat am Sonntag ein Mann randaliert, woraufhin die Polizei gerufen wurde wurde. Nachdem die Beamten den Randalierer beruhigten, gab dieser an, dass er am Tag zuvor von einem Hund vor einer Schar Enten beschützt worden sei. Da der Hund kein Halsband getragen habe, dachte er, dass dieser wohl aus dem Tierheim stammen müsse. Er habe sich lediglich bei seinem "Retter" bedanken wollen.