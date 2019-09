In der Ludwigshafener Innenstadt hat das sogenannte Leerstands-Festival "Nukleus". In den leerstehenden ehemaligen Büroräumen der Technischen Werke Ludwigshafen finden vier Wochen lang mehr als 50 Diskussionsrunden, Workshops, sowie Konzerte und Kunst-Ausstellungen bei freiem Eintritt statt. Nach Angaben der Initiatoren kamen zum Auftakt am Freitagabend 60 Gäste bis spät in die Nacht.