Beim rheinland-pfälzischen Landeswettbewerb "Jugend forscht" haben über 50 Teilnehmer ihre Arbeiten in Ludwigshafen präsentiert. Ein Jungforscher hat dabei ein großes Herz für Bienen bewiesen.

Die Projekt-Apparaturen waren in einem Gebäude des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF aufgebaut - unter anderem aus den Fachrichtungen Biologie, Technik und Physik.

Dauer 02:00 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Ausgezeichneter Forschergeist Diese Schüler überzeugten die Jugend-Forscht-Jury mit ihren Projekten unter anderem zu Lärmschutz, Sonnenbeobachtung und verschlüsselter Kommunikation. Video herunterladen (4 MB | MP4 )

15-jähriger Schüler aus Landau

Tim Schlindwein (15) aus Landau (Südpfalz) hat zum Bespiel ein System aus Temperatursensoren entwickelt, um den Diebstahl von Bienenstöcken zu verhindern.

Jugend forscht-Teilnehmer Tim Schlindwein. SWR

Bienen wertvoll und schützenswert

Tatsächlich werden hin und wieder Bienenstöcke geklaut, denn seit dem allgemeinen Bienensterben werden Bienen eben immer wertvoller.

Minicomputer erhält Daten von Temperatursensoren

Die von Tim Schlindwein erfundene Alarmanlage funktioniert mit Hilfe eines Minicomputers, an dem der Schüler neun Monate getüftelt hat: "Solche Minicomputer sind zum Beispiel in Haushaltsgeräten wie einem Toaster oder in einer Waschmaschine verbaut. Mein Minicomputer misst mit Hilfe von Temperatur-Sensoren die Temperatur in den Bienenvölkern. Und sobald der Minicomputer von den Sensoren keine Temperatur mehr zugeschickt bekommt, schlägt das Gerät Alarm und ruft mich auf dem Smartphone an."

Tims Bienenstock-Alarmanlage: Kompliziertes Geflecht aus Sensoren, Drähten und Schaltkreisen SWR

Lehrer wurde Opfer von Bienenklau

Dann kann der Bienenstockbesitzer die Polizei alarmieren. Oder selbst nach dem Rechten sehen. Auf die Idee kam Tim Schlindwein, weil einem seiner Lehrer vor einiger Zeit tatsächlich Bienen gestohlen wurden.

Drahtlose Fahrradschaltung, Feuer löschen mit Schallwellen

Außer Tims Bienenstock-Alarmanlage gab es aber noch viele andere originelle Erfindungen der Schüler-Teilnehmer zu bewundern. Zum Beispiel eine drahtlose Fahrradschaltung. Zwei Schüler aus Neustadt an der Weinstraße haben sich mit der Frage beschäftigt, wie man mit Schallwellen Feuer löschen kann.

Siegerprojekt: Einfluss von Lärm auf Konzentration

Am Donnerstag sind die Sieger des rheinland-pfälzischen Landesentscheids Jugend forscht bekanntgegeben. Im Bereich Biologie hat eine 15-jährige Schülerin aus Kaiserslautern gewonnen, die den Einfluss von Lärm auf die Konzentrationsleistung untersucht hat. Drei Schüler aus Lahnstein haben einen speziellen Sprachassistenten entwickelt. In sieben Kategorien wurden Nachwuchsforscher ausgezeichnet. Die Sieger erhalten ein Preisgeld von je 250 Euro und dürfen nun beim Bundesfinale Mitte Mai in Chemnitz antreten.