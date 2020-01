Am Freitagabend hat es nach Angaben der Feuerwehr wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen einen Großeinsatz gegeben. Das Feuer war in einer Wohnung ausgebrochen und griff über den Balkon auf das Dach über. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der betroffenen Wohnung. Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr räumte vorsorglich das gesamte Haus und die Nachbargebäude. Knapp 40 Bewohner kamen vorübergehend in einem Bus unter. Die Brandwohnung selbst ist vorerst nicht bewohnbar, fünf Menschen mussten in einer Ersatzwohnung untergebracht werden. Die Brandursache steht derzeit nicht fest.