Im Ludwigshafener Stadtteil Ruchheim ist in der vergangenen Nacht ein Brand in einer Garage ausgebrochen. Nach Polizeiangaben ist noch unklar, was das Feuer ausgelöst hat.

Die Flammen griffen auch auf das Dach des angebauten Einfamilienhauses über. Wie die Feuerwehr mitteilt, war die Garage schnell gelöscht. Die Glutnester im Dach hätten die Einsatzkräfte jedoch länger beschäftigt. Nach Polizeiangaben brachten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit. Niemand sei verletzt worden. Der Brand wurde kurz nach 22 Uhr gemeldet. Durch den sich ständig drehenden Wind meldeten sich auch Anwohner aus dem Stadtgebiet wegen des Brandgeruchs. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und zur Schadenshöhe.