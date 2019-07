per Mail teilen

Eine brennende Garage in Ludwigshafen hat am Montagabend für viele besorgte Anrufe bei der Feuerwehr gesorgt. Denn Rauch und Brandgeruch breiteten sich durch ständig drehenden Wind im Stadtgebiet aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer in der Garage hatten die Einsatzkräfte schnell im Griff, auch wenn die Flammen auf das Dach eines Einfamilienhauses übergriffen. Verletzt wurde niemand.