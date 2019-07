Gleich zwei kuriose Einsätze hatte am Sonntag die Polizei in Ludwigshafen. Gegen 11:30 Uhr meldetet ein Anwohner eine Drohne über dem Stadtteil Ludwigshafen-Edigheim. Die Beamten konnten den Verantwortlichen schnell ermitteln. Dieser sicherte zu, dass die Drohne künftig am Boden bleibt. Der Mann muss laut Polizei dennoch mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen. Gegen 12 Uhr dann die nächste Meldung; eine Stockente hatte im Stadtteil Hemshof zum Landeanflug angesetzt und spazierte mit ihrer sechsköpfigen Familie über die Dessauer Straße. Die verständigte Tierrettung setzte die Enten-Familie in einem nahegelegenen See aus.