In Ludwigshafen hat am Mittwoch eine Scheune gebrannt. Das teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Giebelwand der Scheune sei dabei auf einen Anbau gestürzt. Zwei Erwachsene und zwei Kinder mussten aus Sicherheitsgründen ihr angrenzendes Wohnhaus verlassen. In der einsturzgefährdeten Scheune befanden sich laut Feuerwehr keine Menschen. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht. Der Brand konnte am Morgen gelöscht werden.