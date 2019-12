BASF trennt sich von Bauchemie-Sparte

per Mail teilen

Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF verkauft wie angekündigt sein Bauchemiegeschäft an eine US- Beteiligungsgesellschaft. Nach Unternehmensangaben wurde heute eine entsprechende Vereinbarung mit dem Lone Star Funds unterzeichnet.

Der Kaufpreis beträgt nach BASF-Angaben 3,17 Milliarden Euro. Mit dem Abschluss der Transaktion werde im dritten Quartal 2020 gerechnet, falls die zuständigen Wettbewerbsbehörden dem Verkauf zustimmten. Mit mehr als 7.000 Mitarbeitern verfüge das BASF-Bauchemiegeschäft über Produktionsstätten und Vertriebsbüros in mehr als 60 Ländern. Vergangenes Jahr sei ein Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro erzielt worden.