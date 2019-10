Der Chemiekonzern BASF hat im dritten Quartal dieses Jahres deutlich weniger Gewinn gemacht als im Vorjahreszeitraum. Nach Unternehmensangaben gab es einen Rückgang von 24 Prozent.

Nach Angaben der BASF sank der Gewinn vor Zinsen und Steuern im Vergleich zum Vorjahr auf 1,1 Milliarden Euro. In der Quartals-Pressekonferenz am Donnerstag begründeten die BASF-Verantwortlichen das unter anderem mit den schlechteren Geschäften im Chemikalien-Bereich. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller mit einem Gewinn-Rückgang um bis zu 30 Prozent.

Umsatz sinkt nur leicht

Der Umsatz lag im dritten Quartal leicht unter dem Niveau des Vorjahres: Er sank um zwei Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Nach BASF-Angaben belastet besonders der Handelskonflikt zwischen den USA und China das Geschäft - hinzu kämen die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit.

BASF hat 1.800 Stellen abgebaut

Wie Vorstandschef Brudermüller außerdem bekannt gab, hat der BASF-Konzern weltweit in den vergangenen Monaten rund 1.800 Stellen abgebaut, davon 1.100 am Stammwerk in Ludwigshafen. Bereits im Sommer hatte die BASF angekündigt, dass in den kommenden beiden Jahren weltweit 6000 Stellen gestrichen werden sollen - davon etwa die Hälfte am Standort Ludwigshafen.

Mitarbeiter gehen freiwillig

Bisher hätten die Mitarbeiter in Ludwigshafen freiwillig Abfindungsverträge unterschrieben. Betriebsbedingte Kündigungen sind aufgrund der Standortvereinbarung bis Ende kommenden Jahres in Ludwigshafen nicht möglich. Bis Mitte kommenden Jahres soll eine neue Vereinbarung ausgehandelt werden. Der BASF-Konzern beschäftigt in Ludwigshafen derzeit rund 40.000 Menschen - weltweit sind es 122.000 Mitarbeiter.