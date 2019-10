Die protestantische Apostelkirche in der Innenstadt von Ludwigshafen wird 125 Jahre alt. Das feiert die Apostelkirchengemeinde ab Sonntag mit einer Festwoche bis zum 3. November. Zum Auftakt hält Kirchenpräsident Christian Schad am Sonntag um 11 Uhr den Festgottesdienst. Am kommenden Montagmittag gibt es im Rahmen der Festwoche in der Suppenküche der Gemeinde ein besonderes Essen, danach können sich die Gäste von ehrenamtlichen Friseuren kostenlos die Haare schneiden lassen. Zur Suppenküche kommen nach Angaben von Pfarrer Stefan Bauer an jedem Werktag 50 bis 60 Menschen zu einer warmen Mahlzeit ins Gemeindehaus. Die Kirchengemeinde bietet weitere zahlreiche soziale Dienste. So die „Rohrlachstube“ als Tagestreff für Obdachlose und den "Treff Global“, wo sich Geflüchtete Hilfe bei Behördenanträgen holen können.