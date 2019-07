per Mail teilen

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen will während des „Festivals des deutschen Films“ auf der Parkinsel einzelne Straßen dort absperren. Grund sind Beschwerden von Anwohnern über wildes Parken von Festivalbesuchern.



Der Ordnungsdienst der Stadt soll verstärkt das Parkverbot rund um das Festivalgelände kontrollieren. Nach Angaben der Stadt bekommen Anwohner auf der Parkinsel eine Sondergenehmigung, um die gesperrten Bereiche mit dem Auto passieren zu können. In den kommenden Wochen gehe ihnen die Genehmigung mit der Post zu, teilte die Stadt mit. Das fast dreiwöchige Filmfestival beginnt am 21. August und dauert bis zum 8. September. Für Besucher gibt es einen Bus-Shuttle-Service. Im vergangenen Jahr hatte das Festival über 100.000 Besucher angelockt.