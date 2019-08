In der Ludwigshafener-Innenstadt haben am Vormittag die Abrissarbeiten für ein Wohnungsbauvorhaben begonnen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GAG lässt am Rande der Fußgängerzone drei aneinandergrenzte Mehrfamilienhäuser abreißen. An gleicher Stelle sollen 30 neue Mietwohnungen und Gewerbeflächen entstehen. Nach Angaben einer Sprecherin investiert die GAG 15 Millionen Euro. Die neuen Gebäude sollen in drei Jahren bezugsfertig sein.