per Mail teilen

Die Polizei führt in der gesamten Pfalz ab dem 1. Januar ein neues System für Dienstschichten ein. Der sogenannte Wechselschichtdienst wurde unter anderem bei der Polizeiinspektion Germersheim ein Jahr lang getestet. Das Land führt das neue Schichtmodell ein, um die Gesundheit der Polizeibeamten stärker zu schützen. Nach Angaben des Leiters der Polizeidirektion Landau werden die Pausen zwischen den Schichten länger sowie der Nachtdienst gekürzt. Zudem können die Polizisten dann flexibler arbeiten. Dennoch gebe es unter den Beamten einige, die das neue System kritisieren. Sie befürchten, künftig häufiger im Dienst zu sein. Bei den bisherigen Schichten sei es beliebt gewesen, in kurzer Zeit viele Stunden abzuleisten, um anschließend länger frei zu haben. Der Landauer Polizeichef geht davon aus, dass der neue Wechseldienst wie in Germersheim gut angenommen werde und die Kritik nach einigen Wochen verstumme.