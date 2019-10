Im Capitol Lichtspieltheater im Limburgerhof übergibt das Land Rheinland-Pfalz am Freitagabend den Kinoprogrammpreis des Landes. Zu den 18 prämierten Kinos in ganz Rheinland-Pfalz gehören neben dem Capitol Lichtspieltheater auch die Roxy Kinos in Neustadt. Das Land vergibt den Preis nach eigenen Angaben an ambitionierte Kinos mit einem anspruchsvollen Kinoprogramm. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 70.000 Euro dotiert und wird um 19:30 Uhr übergeben.