per Mail teilen

Die "Aktiven Unternehmer für Landau" (Aku) wollen in diesem Jahr auf ihre vorweihnachtliche Tannenbaumaktion verzichten. Der Verband will damit ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Bisher hatte der Verein in der Innenstadt für die Weihnachtsdeko mehr als 100 Tannenbäume mit Plastikschmuck aufgestellt. Auch fünf große Weihnachtsbäume, die bisher auf bestimmten Plätzen für festlichen Glanz sorgten, werde es nicht geben, teilte der Verband mit.