Unbekannte haben von einer Baustelle in Landau in der Pfalz einen Radlader gestohlen und auf ihrer Tour mit dem Fahrzeug zahlreiche Schäden angerichtet. Die Polizei teilte mit, die Täter hätten mit dem Fahrzeug zunächst einen anderen Bagger umgeworfen. In Ilbesheim bei Landau beschädigten sie das Dach einer Kapelle. Auf dem Weg in einen weiteren Ort richteten sie laut Polizei Zerstörungen in den Weinbergen an, rissen Feldwege auf und zerstörten eine Grillhütte. Wer die Taten verübt hat, ist unklar.