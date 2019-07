Landau:

Die Staatsanwaltschaft Landau prüft Vorwürfe gegen das Landauer Tierheim wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Das hat die Behörde dem SWR bestätigt. In der Anzeige, die dem SWR vorliegt, wirft ein ehemaliges Vereinsmitglied dem Vorstand vor, Hunde in dem Landauer Tierheim isoliert in Zwingern zu halten. Das Tierschutzgesetz schreibe dagegen bei Hunden Gruppenhaltung vor. Außerdem seien einige große Hunde schon seit Jahren in Zwingern untergebracht, die deutlich kleiner seien als gesetzlich vorgeschrieben. Hinzu komme, dass das Landauer Tierheim verhindere, dass Hunde dauerhaft und uneingeschränkt von drinnen nach draußen und umgekehrt können. Damit verstoße der Verein gegen eine Vorschrift des Veterinäramts. Die Staatsanwaltschaft Landau prüft die Vorwürfe. Auch das Veterinäramt Südliche Weinstraße sei eingeschaltet.