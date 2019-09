per Mail teilen

Eine 85-jährige Frau ist in Landau im Ortsteil Godramstein von einem Auto erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau am Freitagmorgen die Hauptstraße überqueren wollen. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 81-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen.