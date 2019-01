per Mail teilen

Eine Frau hat in der Nacht in Landau einen 82-jährigen Mann vor dem Tod durch Erfrieren gerettet. Der Mann war spärlich gekleidet im ungeheizten Treppenhaus unterwegs gewesen, hatte einen Schwächeanfall erlitten und war ohnmächtig geworden. Die Mitbewohnerin des Hauses fand ihn kurz vor ein Uhr nachts und rief den Rettungsdienst. Der Senior kam mit starken Unterkühlungen in ein Krankenhaus. Er muss mehrere Stunden dort gelegen haben.