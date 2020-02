Die Stadt Landau erhält knapp eine halbe Million Euro für den sozialen Wohnungsbau. Zuvor hatte sich die Stadt in einem Vertrag mit dem Land verpflichtet, dass künftig in neuen Baugebieten der Anteil von Sozialwohnungen mindestens 25 Prozent betragen muss. Nach Auskunft des Gebäudemanagements ist es gerade für Menschen mit geringen Einkommen schwierig, in Landau eine Wohnung zu finden. Demnach warten zurzeit etwa 500 Familien und Singles auf eine städtische Sozialwohnung. Der Landauer Stadtrat hatte die Quote für sozialen Wohnungsbau deshalb nochmals angehoben und zwar auf mehr als ein Drittel. Das Ziel: Die Stadt will in den kommenden zwei Jahren 180 neue Sozialwohnungen bauen. Die ersten zwei Häuser entstehen gerade im Süden Landaus: Sie sollen bis zum Sommer bezugsfertig sein und zweieinhalb Millionen Euro kosten. Für den Bau weiterer Häuser in der Innenstadt mit knapp 40 Sozialwohnungen laufen gerade die Planungen.