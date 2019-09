Am Donnerstagmittag hat es im Industriegebiet in Landau-Mörlheim auf dem Grundstück eines metallverarbeitenden Betriebs ein Feuer gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr brannten Müllsäcke, die im Außenbereich standen. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch das Gebäude einer benachbarten Firma beschädigt. Die Höhe des Schadens und die genaue Ursache für das Feuer steht noch nicht fest. Auf dem Firmengelände in Landau hatte es in diesem Jahr bereits zuvor schon viermal gebrannt.