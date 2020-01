Die Aidshilfe Landau bietet ab Sonntag, den 5.1., jeden ersten Sonntag im Monat einen betreuten HIV-Selbsttest an. Sie ist damit nach eigenen Angaben bislang die einzige Beratungsstelle in der Pfalz, bei der es diesen Service gibt. Sich selbst auf HIV zu testen ist in Deutschland erst seit Ende 2018 möglich. Bis dahin wurden die Schnelltests nur an Ärzte oder medizinische Einrichtungen abgegeben. Wer den Gang zum Arzt scheut, kann sich den HIV-Test jetzt selbst in Apotheken, Drogerien oder online kaufen. Eine Sprecherin sagte, mit dem neuen Service der Aidshilfe Landau solle verhindert werden, dass den Betroffenen beim Testen ein Fehler unterläuft, der das Ergebnis verfälscht. Direkt eingreifen dürften die Berater aber nicht, sondern nur mündlich helfen. Möglich sei ein solcher Test 12 Wochen nach der eventuellen Ansteckung. Die Aids-Hilfe Landau ist am Sontag von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.