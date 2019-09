per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Landau ist eine 85 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Frau wollte am Freitag eine Straße überqueren und wurde dabei vom Wagen eines 81-Jährigen erfasst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 85-Jährige wurde demnach mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt, teilte die Polizei weiter mit.