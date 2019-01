Ein Unbekannter hat am Freitagabend in Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) zwei Apotheken überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der maskierte Mann zunächst eine Apotheke, bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Als der Apotheker sich weigerte, flüchtete der Mann ohne Beute und ging in die nächste Apotheke in der Nachbarschaft. Hier konnte er Geld aus der Kasse erbeuten und entkommen.