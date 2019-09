Nach der Sperrung der Hochstraße Süd hat die Stadt Ludwigshafen für einen besseren Verkehrsfluss jetzt Ampelschaltungen abgeändert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden in der Hauptverkehrszeit am Nachmittag in den betroffenen Durchfahrtsstraßen die Grünphasen der Ampeln verlängert. So könnten pro Stunde 350 Fahrzeuge zusätzlich die Umleitungsstrecke durchfahren.