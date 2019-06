per Mail teilen

Das Grab von Altkanzler Helmut Kohl in Speyer hat wegen seines provisorischen Charakters immer wieder für Diskussionen gesorgt. Das soll sich bald ändern.

SWR Christin Hartard

Helmut Kohl ist auf dem Friedhof des Speyerer Domkapitels am Rande des Adenauerparks begraben. Derzeit verdecken blickdichte Bauzäune die Sicht auf die Ruhestätte, denn das Grab wird umgestaltet. Altkanzler-Witwe Maike Kohl-Richter kündigte an, dass an einer Zwischenlösung gearbeitet wird. Wie genau die Grabstätte gestaltet werden soll, sagte sie nicht.

Kein Besucherandrang mehr

Zuletzt war die Grabstätte nur mit einigen Blumen und einem schlichten Holzkreuz geschmückt. Das hatte in der Vergangenheit immer wieder für Kritik gesorgt. Anfangs kamen täglich mehrere hundert Besucher zum Grab - mittlerweile sind es wesentlich weniger. Der Todestag von Helmut Kohl jährt sich am 16. Juni zum zweiten Mal.