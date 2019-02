Seit Monaten kämpft die Caritas gegen Keime in den Wasserleitungen im Förderzentrum in Ludwigshafen an. Ohne Erfolg. Die Suche nach der Ursache läuft noch immer. Jetzt soll ein neuer Wasser-Hausanschluss das Problem lösen.

Straße vor Förderzentrum wird aufgerissen Eine Suche und kein Ende. Die zentrale Frage bleibt unbeantwortet: Woher kommen die Keime im Leitungswasser? Die erst kürzlich frisch asphaltierte Kaiser-Wilhelm-Straße vor dem Gebäude muss jetzt aufgerissen werden. Nach Angaben des Leiters des Förderzentrums, Michael Röser, ist es ein letzter verzweifelter Versuch, endlich keimfreies Wasser in dem Gebäude zu bekommen. Seitdem das Gebäude im vergangenen August fertiggestellt worden ist, steht der Neubau leer. Mehrere Firmen haben schon nach der Ursache für die Verkeimung gesucht. Caritas trägt die Kosten für neuen Wasseranschluss Die Leitungen wurden gespült und hunderte Proben genommen. In einigen davon würden aber nach wie vor die Keimgrenzwerte um ein dreifaches überschritten, heißt es von Seiten der Caritas. Die Kosten für den neuen Hausanschluss muss die Caritas selbst tragen. Wenn nach dem Austausch immer noch Keime im Netz des Gebäudes auftreten, müssen sämtliche Leitungen im Haus ausgetauscht werden. Das neue Caritas-Förderzentrum in Ludwigshafen: Woher kommen die Keime im Leitungswasser? SWR Sebastian Barth 14 Millionen Euro teures Förderzentrum 14 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Durch die Verzögerungen sind laut Caritas weitere Kosten von mehr als 100.000 Euro hinzugekommen. Ein schwacher Trost: die zusätzlichen Kosten trägt aller Voraussicht nach der Generalunternehmer. Noch immer keine Patienten In dem rund 5.500 Quadratmeter großen Gebäude sollen 40 Menschen mit psychischen Erkrankungen und 20 Menschen mit Multipler Sklerose untergebracht werden. Eine besonders gute Wasserqualität ist deshalb wichtig. Ursprünglich sollten die Patienten bereits vergangenen August einziehen. So lange das Wasser in den Rohrleitungen aber verkeimt ist, ist ein Einzug unmöglich.