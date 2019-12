per Mail teilen

Die Schnakenjäger am Rhein haben ein gemischtes Fazit des ablaufenden Jahres gezogen. Denn als es darauf ankam, waren beide Hubschrauber der KABS defekt.

"Es gab vier Spitzenzeiten, davon die höchste Ende Mai - und ausgerechnet da waren unsere beiden Hubschrauber leider nicht einsatzfähig", sagte Norbert Becker von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) in Speyer.

Teils starke Belästigung

Mit der Bekämpfung der Stechmücken zu Fuß sei zwar einiges eingedämmt worden, aber stellenweise sei die Belästigung durch die Stechmücken doch stark gewesen. Denn viele Brutstätten der Schnaken können nur aus der Luft bekämpft werden.

Wegen defekter Helikopter, unter anderem war ein Hubschrauber ausgebrannt, hatten die Experten die kleinen Blutsauger nicht wie gewohnt abtöten können - daraufhin waren an vielen Stellen insbesondere nördlich von Rastatt die Schnaken ungehindert geschlüpft.

Norbert Becker ist seit 1981 wissenschaftlicher Direktor der KABS. Am Jahresende hört er auf. SWR Sebastian Barth

Im kommenden Jahr verfüge die Organisation über einen dritten Hubschrauber, sagte Becker. Das Fluggerät aus Nordamerika soll Ende Januar per Schiff Europa erreichen. Der Helikopter wird dann in Hockenheim stationiert. "Wir können nicht in ein x-beliebiges Flugzeug steigen, sondern brauchen spezielles Equipment", erklärte Becker.

Vom Helikopter aus verteilt die KABS den biologischen Wirkstoff BTI, der die Larven der Stechmücken tötet. Ihr Einsatzgebiet reicht vom Kaiserstuhl im Süden bis Hessen und Bingen im Norden. Die Jagdsaison auf Mücken beginnt für die KABS bereits im März. Denn da brüten die Waldmücken. Die Rhein-Schnaken schlüpfen nach der Überflutung der Rheinauen, in der Zeit von Anfang April bis Ende September.