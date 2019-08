Die Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, KABS, hat eine erste Bilanz ihres Einsatzes gegen die asiatische Tigermücke im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim gezogen. Die tropische Stechmückenart wurde dort in größerer Anzahl nachgewiesen.

Knapp 20.000 Tabletten mit dem Stechmücken-Bekämpfungmittel BTI seien an Haushalte im Ludwigshafener Stadtviertel Melm verteilt worden, sagte KABS-Direktor Norbert Becker. Die Bewohner sollten die Tabletten auf ihren Grundstücken in alle Behälter werfen, in denen sich Wasser ansammeln kann. Denn dort legt die Tigermücke ihre Eier ab.

Erneute Kontrolle im September

Die KABS habe vor Ort Larven der Tigermücke entdeckt - unter anderem in herumliegendem Kinderspielzeug. Ab Anfang September werde das Stadtviertel nochmals kontrolliert. Außerdem sei eine Umfrage unter Anwohnern geplant, um mehr über die Verbreitung der Tigermücke zu erfahren.

Die asiatische Tigermücke kann Krankheiten wie das Dengue-Fieber oder Zika-Viren übertragen. Die KABS will die Zahl der Mücken klein halten.

Mannheim bittet Bürger vorsorglich um Unterstützung

Die asiatische Tigermücke wurde in Ludwigshafen zum ersten Mal in größerer Anzahl in Rheinland-Pfalz entdeckt. In Heidelberg wurde sie bereits vor einiger Zeit nachgewiesen. In Mannheim gibt es bisher keine bekannte Population. Die Stadt bittet die Bürger allerdings Insekten, die sie für Tigermücken halten, bei der Stadt abzugeben. Bislang erhielt das Gesundheitsamt 30 verdächtige Exemplare. Eine Tigermücke war aber nicht darunter.

Die asiatische Tigermücke ist seit Jahrzehnten durch globale Handels- und Verkehrsrouten weltweit verschleppt worden. Sie kann tropische Krankheiten wie das Dengue-Virus übertragen, in Deutschland ist die Gefahr jedoch gering.